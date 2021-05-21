В 3 сезоне 6 серии сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» вся команда ужасно переживает за судьбу пострадавшего друга. Становится понятно, что его будущее целиком и полностью зависит от Яз, поскольку только она умеет быстро бегать.