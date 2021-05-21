В 3 сезоне 3 серии сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» вся компания во главе с Кенджи отправляется в пентхаус, который когда-то принадлежал ее отцу. Там они надеются найти необходимое снаряжение. Сэмми размышляет о семье и доме.