В 3 сезоне 4 серии сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» в ходе захватывающей погони трое главных героев оказываются возле одного из главных комплексов парка. В это же время Бруклин и Сэмми случайно натыкаются на тайную лабораторию.