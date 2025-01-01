Меню
Сезоны
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
В Филадельфии всегда солнечно, список сезонов
It's Always Sunny in Philadelphia
18+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
FXX
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
10
голосов
8.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «В Филадельфии всегда солнечно»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
4 августа 2005 - 13 сентября 2005
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
29 июня 2006 - 17 августа 2006
Сезон 3 / Season 3
15 эпизодов
13 сентября 2007 - 15 ноября 2007
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
18 сентября 2008 - 20 ноября 2008
Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов
17 сентября 2009 - 10 декабря 2009
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
16 сентября 2010 - 16 декабря 2010
Сезон 7 / Season 7
13 эпизодов
15 сентября 2011 - 15 декабря 2011
Сезон 8 / Season 8
10 эпизодов
11 октября 2012 - 20 декабря 2012
Сезон 9 / Season 9
10 эпизодов
4 сентября 2013 - 6 ноября 2013
Сезон 10 / Season 10
10 эпизодов
14 января 2015 - 18 марта 2015
Сезон 11 / Season 11
10 эпизодов
6 января 2016 - 9 марта 2016
Сезон 12 / Season 12
10 эпизодов
4 января 2017 - 8 марта 2017
Сезон 13
10 эпизодов
5 сентября 2018 - 7 ноября 2018
Сезон 14
10 эпизодов
25 сентября 2019 - 20 ноября 2019
Сезон 15 / Season 15
8 эпизодов
1 декабря 2021 - 22 декабря 2021
Season 16
8 эпизодов
7 июня 2023 - 19 июля 2023
Сезон 17 / Season 17
8 эпизодов
9 июля 2025 - 20 августа 2025
Season 18
TBA
