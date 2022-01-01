Телеканал FXX

Американский кабельный канал, принадлежащий телевизионному подразделению Disney. Является официальным партнером FX, но программная сетка ориентирована на мужчин в возрасте от 18 до 34 лет. Его запустили в сентябре 2013 года, заменив переставший быть популярным Fox Soccer. Знаменит своими марафонами мультсериала «Симпсоны», в 2019 году он состоял из 661 серии и длился две недели.

Большая часть контента переехала с основного канала: анимация для взрослых «Агент Арчер», черная комедия «Уилфред». Есть оригинальное шоу «Дэйв» про похождения рэпера-комика.