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Телеканал FXX

О телеканале

Американский кабельный канал, принадлежащий телевизионному подразделению Disney. Является официальным партнером FX, но программная сетка ориентирована на мужчин в возрасте от 18 до 34 лет. Его запустили в сентябре 2013 года, заменив переставший быть популярным Fox Soccer. Знаменит своими марафонами мультсериала «Симпсоны», в 2019 году он состоял из 661 серии и длился две недели.

Большая часть контента переехала с основного канала: анимация для взрослых «Агент Арчер», черная комедия «Уилфред». Есть оригинальное шоу «Дэйв» про похождения рэпера-комика.

Сериалы
Мужчина ищет женщину
Мужчина ищет женщину
комедия, фэнтези, мелодрама 2015, США
7.0
Ты — воплощение порока
Ты — воплощение порока
драма, комедия, мелодрама 2014, США
7.0
Арчер
Арчер
комедия, боевик 2009, США
8.0
Все сериалы
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