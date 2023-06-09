Меню
Сериалы
В Филадельфии всегда солнечно
Новости о сериале «В Филадельфии всегда солнечно»
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»
На этой неделе стриминги предлагают устроить спиритический сеанс, заняться творчеством, записать детективный подкаст и просто прибавить скорости.
Написать
9 июня 2023 15:00
Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории»
На этой неделе стриминги предлагают стать кинозвездой или итальянским священником, а также ликвидировать последствия катастрофы.
Написать
2 июня 2023 15:00
Завершились съемки пятнадцатого сезона «В Филадельфии всегда солнечно»
В связи с этим телеканал FXX поделился первым кадром.
Написать
7 октября 2021 12:24
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов
Зимние праздники не за горами. С наступлением декабря стриминги традиционно вываливают на зрителей тонны тематического контента. Пусть и редко, но в этом неиссякаемом потоке встречаются жемчужины. К примеру, на платформе HBO Max состоялось долгожданное возвращение «Эйфории».
Написать
11 декабря 2020 13:57
