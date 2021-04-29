В 4 сезоне 19 серии сериала «ИП Пирогова» у главной героини появляется возможность показать всем свои кулинарные умения во время мероприятия в Петербурге. Валентин старается наладить отношения с супругой, а Виктор Петрович — с близким товарищем.
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