В 4 сезоне 16 серии сериала «ИП Пирогова» жизнь Валентина оказывается в настоящей опасности из-за его гигантского самомнения, которое, кажется, не знает границ. В это время Вера делает сразу несколько неожиданных открытий и даже идет на свидание.