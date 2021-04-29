В 4 сезоне 16 серии сериала «ИП Пирогова» жизнь Валентина оказывается в настоящей опасности из-за его гигантского самомнения, которое, кажется, не знает границ. В это время Вера делает сразу несколько неожиданных открытий и даже идет на свидание.
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