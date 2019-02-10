В 1 сезоне 6 серии сериала «ИП Пирогова» Надежда отдает Вере один из своих заказов, «забыв» рассказать один важный момент. Вере пришлось переделывать торт, у нее прихватило спину, и ей ничего не осталоськроме как просить о помощи своего мужа.
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