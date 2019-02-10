В 1 сезоне 11 серии сериала «ИП Пирогова» новый клиент попросил приготовить торт в виде шкатулки и спрятать в него дорогое колье для его девушки. Но Вера случайно узнает, что девушка собирается бросить этого мужчину, и ей становится его жалко.
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