В 1 сезоне 14 серии сериала «ИП Пирогова» Вера стоит перед сложным выбором между Андреем и Димой. Саша не может перестать думать о Валентине после совместной ночи, но он ставит ей условие, что продолжение будет, только если она переедет к нему жить.