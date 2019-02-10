В 1 сезоне 14 серии сериала «ИП Пирогова» Вера стоит перед сложным выбором между Андреем и Димой. Саша не может перестать думать о Валентине после совместной ночи, но он ставит ей условие, что продолжение будет, только если она переедет к нему жить.
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