В 1 сезоне 5 серии сериала «Допрос» во время допроса друга Эрика из реабилитационного центра, Криса Келлера, он раскрывает информацию, которая может помочь защите Фишера. Эрика переводят в окружную тюрьму, где он сталкивается с угрозами заключенных.