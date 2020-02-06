L.A. County Psychologist Marjorie Thompson vs. Eric Fisher 1984
Сезон 1 / Серия 46 февраля 2020
Det. Dave Russell vs Chris Keller 1983
Сезон 1 / Серия 56 февраля 2020
Henry Fisher vs Eric Fisher 1992
Сезон 1 / Серия 66 февраля 2020
Det. Carol Young & Det. Brian Chen vs Melanie Pruitt 2005
Сезон 1 / Серия 76 февраля 2020
P.I. Charlie Shannon vs Eric Fisher 1996
Сезон 1 / Серия 86 февраля 2020
P.I. Charlie Shannon vs Amy Harlow 2003
Сезон 1 / Серия 96 февраля 2020
I.A. Sgt. Ian Lynch & Det. Brian Chen vs Trey Carano 2003
Сезон 1 / Серия 106 февраля 2020
О чем cерия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Допрос» отец посещает Эрика в тюрьме и требует от него ответа на очень сложный вопрос. Эрик втянут в междоусобные тюремные разборки и должен решить, кому принадлежит его преданность.
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