В 1 сезоне 9 серии сериала «Допрос» частный детектив, нанятый Эриком, отправляется в Мексику, чтобы найти старую подругу Эрика, Эми Харлоу, — это его последний шанс выйти из тюрьмы. Эрик узнает, что другой заключенный намерен его убить.