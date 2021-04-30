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Интергалактик 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Интергалактик
Киноафиша Сериалы Интергалактик Сезоны Сезон 1

Intergalactic 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Интергалактик»

В 1 сезоне сериала «Интергалактик» действие разворачивается вокруг группы женщин-заключенных, которым удается угнать целый космической корабль. В надежде получить освобождение они отправляются в открытый космос, где их подстерегает множество самых разнообразных опасностей. Однако главное препятствие ждет впереди: главным героиням удалось выбраться из наиболее опасного и охраняемого объекта на планете, но убежать от самих себя — куда более сложное задание, с которым справится далеко не каждая из них.

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий сериала Интергалактик График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 апреля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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