В 1 сезоне сериала «Интергалактик» действие разворачивается вокруг группы женщин-заключенных, которым удается угнать целый космической корабль. В надежде получить освобождение они отправляются в открытый космос, где их подстерегает множество самых разнообразных опасностей. Однако главное препятствие ждет впереди: главным героиням удалось выбраться из наиболее опасного и охраняемого объекта на планете, но убежать от самих себя — куда более сложное задание, с которым справится далеко не каждая из них.