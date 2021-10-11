Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Наташа О’Кифф
Наташа О’Кифф
Natasha O'Keeffe
О персоне
Фильмография
Новости
Наташа О’Кифф
Natasha O'Keeffe
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 декабря 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Брайтон, Англия, Великобритания
Рост
175 см
Биография Наташи О’Кифф
Родилась 1 декабря 1986 года. Брайтон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Amazon показал новый отрывок из предстоящего фэнтезийного сериала «Колесо времени»
Кроме того, в касте второго сезона пополнение.
Написать
11 октября 2021 14:56
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь