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Наташа О’Кифф
Natasha O'Keeffe
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Наташа О’Кифф
Наташа О’Кифф
Natasha O'Keeffe
Дата рождения
1 декабря 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Брайтон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Наташи О’Кифф
Родилась 1 декабря 1986 года. Брайтон, Англия, Великобритания.
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