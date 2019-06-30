Во 2 сезоне 9 серии «Инстинкт» самая главная зацепка Райана и Дилана в расследовании дела, связанного с убийством Спящей красавицы, приводит их на борт морского судна. Тем временем Дилану приходят волнующие известия от его отца. Он встревожен.
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