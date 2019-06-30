Во 2 сезоне 3 серии «Инстинкт» отец семейства становится главным подозреваемым в убийстве своей супруги и дальнейшем похищении сына, мотивом которого стало желание уйти от борьбы за опекунство над мальчиком с другими родственниками.
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