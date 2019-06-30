Во 2 сезоне 8 серии «Инстинкт» Дилан и Лиззи намерены установить, почему спортсменка, которая занималась фигурным катанием профессионально и собиралась принимать участие в Олимпиаде, умерла на льду. В деле Райана возникают новые зацепки.
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