Во 2 сезоне 7 серии «Инстинкт» Дилан и Лиззи вынуждены работать под прикрытием. Они попадают в криминальный мир Нью-Йорка, связанный с секс-индустрией, в связи с убийством одного из влиятельных представителей по связям с общественностью.
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