Во 2 сезоне 4 серии «Инстинкт» девочка отмечает свое 16-летие. Внезапно праздничная вечеринка превращается в место преступления. Мачеха именинницы неожиданно падает замертво. Райану удается найти новые улики в своем расследовании.
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