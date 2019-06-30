Во 2 сезоне 5 серии «Инстинкт» на берег выносит труп. Мертвое тело очень распухло от воды, поэтому его помещают в закрытый гроб. Личность погибшего удается установить. Им оказывается адвокат, который занимался бракоразводными процессами.
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