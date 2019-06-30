Во 2 сезоне 11 серии «Инстинкт» два человека, идущих по улице, случайно находят отрубленную голову неподалеку от парка. Дилан и Лиззи изучают находку и обнаруживают, что в пруду присутствуют еще три головы. Других частей тел обнаружить не удалось.
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