В 3 сезоне 7 серии сериала «Во тьме» потерявшая зрение Мерфи, а также двое ее друзей Феликс и Макс начинают активную слежку за Джози в надежде получить хоть какие-то ответы о судьбе Джесс. Тем временем Джин делает весьма смелый шаг в свое будущее.