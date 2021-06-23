В 3 сезоне 2 серии сериала «Во тьме» слепая девушка и ее друзья в лице Джессики, Феликса и Максимилиана начинают долгое и трудное путешествие, пытаясь всегда быть на шаг впереди Джоша и Клеменса. Но смогут ли они успешно осуществить свою миссию?