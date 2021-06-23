В 3 сезоне 4 серии сериала «Во тьме» после произошедших событий главная героиня отправляется в бега. Тем временем Джозия вербует Дарнелла в надежде, что тот поможет ей выследить Мерфи. По всей видимости, у девушки намечаются большие проблемы.