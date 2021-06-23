В 3 сезоне 5 серии сериала «Во тьме» Приближается финал сезона. Слепая девушка Мерфи обращается к не самому надежному источнику, который должен помочь ей добраться до Джесс. Ситуация обостряется, когда Трей начинает строить другие планы.