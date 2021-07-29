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Я и все остальные 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я и все остальные
Киноафиша Сериалы Я и все остальные Сезоны Сезон 1

Ich und die Anderen 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я и все остальные»

В 1 сезоне сериала «Я и все остальные» молодой и амбициозный австриец по имени Тристан получает необычайную способность — теперь все его желания безостановочно воплощаются в жизнь. Неожиданно все люди вокруг начинают любить Тристана, и даже сестра Изольда, с которой у него всегда были крайне плохие отношения, все-таки теплеет к своему брату. Однако это далеко не все. В жизни главного героя объявилась его бывшая девушка Франциска, к которой у него все еще имеются чувства. По ходу развития событий парень понимает, что его новый дар больше похож на проклятье, чем на подарок судьбы, поскольку далеко не каждые мечты ведут к чему-то действительному хорошему.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Я и все остальные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2021
График выхода всех сериалов
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