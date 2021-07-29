В 1 сезоне сериала «Я и все остальные» молодой и амбициозный австриец по имени Тристан получает необычайную способность — теперь все его желания безостановочно воплощаются в жизнь. Неожиданно все люди вокруг начинают любить Тристана, и даже сестра Изольда, с которой у него всегда были крайне плохие отношения, все-таки теплеет к своему брату. Однако это далеко не все. В жизни главного героя объявилась его бывшая девушка Франциска, к которой у него все еще имеются чувства. По ходу развития событий парень понимает, что его новый дар больше похож на проклятье, чем на подарок судьбы, поскольку далеко не каждые мечты ведут к чему-то действительному хорошему.