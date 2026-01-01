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Саундтреки сериала «Я знаю, что это правда»

Музыка из сериала «Я знаю, что это правда» Вся информация о сериале
I Know This Much Is True (Music From the HBO Series)
I Know This Much Is True (Music From the HBO Series) 14 композиций. Harold Budd
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Penny Ann Drinkwater Harold Budd 2:27
2 The Serpent (In Quicksilver) Harold Budd 4:07
3 Give Me Your Hand Harold Budd 2:28
4 The Twins Harold Budd 3:23
5 The Kiss Harold Budd 3:17
6 In America Harold Budd 1:25
7 Angela Harold Budd 1:46
8 To the Falls Harold Budd 9:17
9 Domenico Harold Budd 1:57
10 That Place For Lunatics Harold Budd 1:49
11 Yellow Harold Budd 2:11
12 A Sidelong Glance from My Round Nerfertiti Harold Budd 3:13
13 Three Rivers Harold Budd 2:25
14 Down the Slopes to the Meadow Harold Budd 7:39
Доступен список песен из сериала «Я знаю, что это правда» (2020) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Я знаю, что это правда» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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