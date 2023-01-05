Меню
Аль Пачино и Логан Лерман выслеживают Гитлера в трейлере второго сезона «Охотников»
Заключительные серии шоу об истребителях нацистов выходит на Amazon уже на седеющей неделе.
Написать
5 января 2023 13:00
Вышел трейлер второго сезона криминального сериала «Охотники»
Главных героев ожидает встреча с самим Гитлером.
Написать
9 декабря 2022 12:43
Сериал «Охотники» с Аль Пачино завершится вторым сезоном
Появились первые кадры и озвучена дата премьеры.
Написать
16 ноября 2022 13:27
Что, если?...7 сериалов, которые переворачивают исторические события с ног на голову
«Бриджертоны», «Ради всего человечества», «Охотники» и другие сериалы, которые предлагают альтернативный взгляд на мировую историю.
Написать
13 апреля 2022 15:59
