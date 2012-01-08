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Киноафиша Сериалы Обитель лжи Сезоны Сезон 1 Серия 6

Обитель лжи 2012 - 2016 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Обитель лжи»
Боги опасных финансовых инструментов
Сезон 1 / Серия 1 8 января 2012
Амстердам
Сезон 1 / Серия 2 15 января 2012
Микрофаллос
Сезон 1 / Серия 3 22 января 2012
Минимагнат
Сезон 1 / Серия 4 29 января 2012
Юта
Сезон 1 / Серия 5 5 февраля 2012
Наш спуск в Лос-Анджелесе
Сезон 1 / Серия 6 12 февраля 2012
Неоседланный город
Сезон 1 / Серия 7 19 февраля 2012
Истина
Сезон 1 / Серия 8 4 марта 2012
Уроборос
Сезон 1 / Серия 9 11 марта 2012
Пролог и послесловие
Сезон 1 / Серия 10 18 марта 2012
Бизнес
Сезон 1 / Серия 11 25 марта 2012
Апокалипсис Майя
Сезон 1 / Серия 12 1 апреля 2012
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Обитель лжи» главный герой вынужден противостоять руководству школы своего сына, когда того обвиняют в домогательствах. Оказывается, Роско пытался поцеловать какого-то мальчика. Джинни готовится к свадебному торжеству.

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