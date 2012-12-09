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Постер к сериалу Обитель лжи
Киноафиша Сериалы Обитель лжи Сезоны
Обитель лжи (2012 - 2016), список сезонов House of Lies 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Showtime
Список сезонов сериала «Обитель лжи»
Обитель лжи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 12 эпизодов
 
Обитель лжи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 12 эпизодов
 
Обитель лжи - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 12 эпизодов
 
Обитель лжи - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 12 эпизодов
 
Обитель лжи - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 10 эпизодов
 
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