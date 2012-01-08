В 1 сезоне 5 серии сериала «Обитель лжи» Джинни назначают на должность консультанта, когда руководитель сети отелей в Юте не воспринимает Марти всерьез. Клайд пытается завоевать мормонскую женщину. Связь Моники и Роско принимает мрачный оборот.
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