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Карточный домик 2013 - 2018 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Карточный домик»
Глава 14
Сезон 2 / Серия 1 14 февраля 2014
Глава 15
Сезон 2 / Серия 2 14 февраля 2014
Глава 16
Сезон 2 / Серия 3 14 февраля 2014
Глава 17
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2014
Глава 18
Сезон 2 / Серия 5 14 февраля 2014
Глава 19
Сезон 2 / Серия 6 14 февраля 2014
Глава 20
Сезон 2 / Серия 7 14 февраля 2014
Глава 21
Сезон 2 / Серия 8 14 февраля 2014
Глава 22
Сезон 2 / Серия 9 14 февраля 2014
Глава 23
Сезон 2 / Серия 10 14 февраля 2014
Глава 24
Сезон 2 / Серия 11 14 февраля 2014
Глава 25
Сезон 2 / Серия 12 14 февраля 2014
Глава 26
Сезон 2 / Серия 13 14 февраля 2014
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Карточный домик» Фрэнк просит помощи у Дональда Блайта, который питает к нему ненависть из-за утвержденного образовательного законопроекта. Клэр сообщает журналистам, что в молодости подверглась сексуальному насилию.

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