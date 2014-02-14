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Карточный домик 2013 - 2018 6 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Карточный домик»
Глава 14
Сезон 2 / Серия 1 14 февраля 2014
Глава 15
Сезон 2 / Серия 2 14 февраля 2014
Глава 16
Сезон 2 / Серия 3 14 февраля 2014
Глава 17
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2014
Глава 18
Сезон 2 / Серия 5 14 февраля 2014
Глава 19
Сезон 2 / Серия 6 14 февраля 2014
Глава 20
Сезон 2 / Серия 7 14 февраля 2014
Глава 21
Сезон 2 / Серия 8 14 февраля 2014
Глава 22
Сезон 2 / Серия 9 14 февраля 2014
Глава 23
Сезон 2 / Серия 10 14 февраля 2014
Глава 24
Сезон 2 / Серия 11 14 февраля 2014
Глава 25
Сезон 2 / Серия 12 14 февраля 2014
Глава 26
Сезон 2 / Серия 13 14 февраля 2014
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Карточный домик» из-за блокады торговли со стороны Китая в США наступает энергетический кризис. Антикризисное предложение Фрэнка встречается агрессивной реакцией со стороны Таска. Клэр находит подход к первой леди Трише.

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