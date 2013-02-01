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Киноафиша Сериалы Карточный домик Сезоны Сезон 1 Серия 6

Карточный домик 2013 - 2018 6 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Карточный домик»
Глава 1
Сезон 1 / Серия 1 1 февраля 2013
Глава 2
Сезон 1 / Серия 2 1 февраля 2013
Глава 3
Сезон 1 / Серия 3 1 февраля 2013
Глава 4
Сезон 1 / Серия 4 1 февраля 2013
Глава 5
Сезон 1 / Серия 5 1 февраля 2013
Глава 6
Сезон 1 / Серия 6 1 февраля 2013
Глава 7
Сезон 1 / Серия 7 1 февраля 2013
Глава 8
Сезон 1 / Серия 8 1 февраля 2013
Глава 9
Сезон 1 / Серия 9 1 февраля 2013
Глава 10
Сезон 1 / Серия 10 1 февраля 2013
Глава 11
Сезон 1 / Серия 11 1 февраля 2013
Глава 12
Сезон 1 / Серия 12 1 февраля 2013
Глава 13
Сезон 1 / Серия 13 1 февраля 2013
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Карточный домик» члены профсоюзов объединились. Они устраивают массовую забастовку, в результате которой рейтинг главы государства резко снижается. Уокер требует, чтобы Фрэнк отказался от законопроекта.

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