Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Карточный домик Цитаты

Цитаты из сериала Карточный домик

Francis Underwood Великий человек как-то сказал, что всё сводится к сексу. Кроме секса. Секс - это власть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд Какое же desperdicio talenta. Он выбрал деньги вместо власти. В этом городе это ошибка, которую почти все совершают. Деньги - это МкМансард в Сарасоте, который начинает разваливаться через 10 лет. Власть - это старое каменное здание, стоящее веками. Я не могу уважать человека, который не видит разницу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Фрэнсис Андервуд Существует два вида боли. Та, что делает тебя сильнее, и бесполезная боль. Та, что просто страдание. У меня нет времени на бесполезные вещи.
[устращает собаку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд Для тех, кто стремится к вершинам пищевой цепи, не может быть пощады. Есть лишь одно правило: охоться или будешь hunted.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Francis Underwood Я всегда ненавидел необходимость сна. Как и смерть, он кладет на спину даже самых могущественных мужчин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд Я люблю эту женщину. Я люблю её больше, чем акулы любят кровь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд Близость к власти обманывает некоторых, заставляя их думать, что они ею обладают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд Дорога к власти вымощена лицемерием. И жертвами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд Демократия так переоценена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд Он не измеряет свое богатство в частных самолетах, а покупает души.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд [к своему телохранителю] С этого момента ты — камень. Ты ничего не впитываешь, ты ничего не говоришь, и ничто не сломает тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Francis Underwood Ты не можешь купить лояльность, Реймонд. Не ту, о которой я думаю. Если ты хочешь заслужить мою лояльность, тогда ты должен предложить свою в ответ. И если мы на это согласны - тогда ты человек с воображением.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд Всего 10 секунд достаточно, чтобы разбить амбиции человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд Так приятно работать с кем-то, кто оседлает подаренную лошадь, а не заглядывает ей в рот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Brosnahan У тебя есть зажигалка?
Rep. Peter Russo Это мероприятие по исследованию рака.
Rachel Brosnahan Я знаю, я помогала его организовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Андервуд [заканчивая спор в ванной] Я знаю, что ты гордишься своей мужественностью, Боб, это впечатляет. Но, как бы большим это ни было, Линда все равно может закрыть на это дверь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Фрэнсис Андервуд Я не могу ничего сказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше