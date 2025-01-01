Francis UnderwoodВеликий человек как-то сказал, что всё сводится к сексу. Кроме секса. Секс - это власть.
Фрэнсис АндервудКакое же desperdicio talenta. Он выбрал деньги вместо власти. В этом городе это ошибка, которую почти все совершают. Деньги - это МкМансард в Сарасоте, который начинает разваливаться через 10 лет. Власть - это старое каменное здание, стоящее веками. Я не могу уважать человека, который не видит разницу.
[первые строки]
Фрэнсис АндервудСуществует два вида боли. Та, что делает тебя сильнее, и бесполезная боль. Та, что просто страдание. У меня нет времени на бесполезные вещи.
[устращает собаку]
Фрэнсис АндервудДля тех, кто стремится к вершинам пищевой цепи, не может быть пощады. Есть лишь одно правило: охоться или будешь hunted.
Francis UnderwoodЯ всегда ненавидел необходимость сна. Как и смерть, он кладет на спину даже самых могущественных мужчин.
Фрэнсис АндервудОн не измеряет свое богатство в частных самолетах, а покупает души.
Фрэнсис Андервуд[к своему телохранителю] С этого момента ты — камень. Ты ничего не впитываешь, ты ничего не говоришь, и ничто не сломает тебя.
Francis UnderwoodТы не можешь купить лояльность, Реймонд. Не ту, о которой я думаю. Если ты хочешь заслужить мою лояльность, тогда ты должен предложить свою в ответ. И если мы на это согласны - тогда ты человек с воображением.