В 1 сезоне 12 серии сериала «Карточный домик» Фрэнк и Васкез занимаются поисками кандидатов в вице-президенты, но Уокер неожиданно предлагает кандидатуру миллиардера, занимающегося атомной энергетикой. Он просит Фрэнка понаблюдать за ним.
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