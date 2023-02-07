Джордж Клуни выступит режиссером многосерийного политического триллера «Департамент»

Джордж Клуни продолжит работу на телевидении. По сведениям Variety, артист выступит в качестве режиссера и исполнительного продюсера сериала Showtime «Департамент» (The Department). Учитывая участие звезды «Оушенов», кабельный канал быстро дал проекту добро на производство. Грядущее шоу является англоязычным ремейком французского телехита «Бюро», выполненного в лучших традициях шпионской драмы «Родина». Для Клуни это будет второй многосерийный проект в качестве постановщика после мини-сериала Hulu «Уловка-22».

Оригинальный сериал Эрика Рошана («Мёбиус») повествует о повседневной деятельности и миссиях агентов разведки, которые на протяжении многих лет работали под прикрытием. В обязанности центральных персонажей входила вербовка людей, способных стать надежными осведомителями.

Производством «Департамента» вместе с Клуни займется его постоянный бизнес-партнер и соратник Грант Хеслов. Наряду с их компанией Smokehouse Pictures в создание сериала вовлечены продюсеры из MTV Entertainment и 101 Studios. Ниже приведен комментарий босса Showtime Криса Маккарти:

«Департамент», основанный на захватывающем и блестящем сериале «Бюро», будет следовать по стопам «Родины» — одного из самых успешных и брендовых сериалов Showtime. Как и «Родина», поднявшая шпионскую тему на новый уровень, «Департамент» еще глубже погрузит зрителей в мир интриг и уловок со сложными персонажами, которые сражаются со своими собственными демонами».

Съемки «Департамента» начнутся в этом году.