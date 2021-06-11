Во 2 сезоне 3 серии сериала «Домой засветло», пытаясь забыть о деле Ричи, Хильда находит для себя новое расследование – об отравленной воде в озере. После случившегося с Иззи родители девочек пытаются найти способ научить ее ответственности.
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