В 1 сезоне 1 серии сериала «Киллерши» близится день рождения Фрэн. Джейми хочет отметить это событие, но ей не удается собрать гостей. Возможно, друзья не хотят приходить, потому что еще не забыли, как прошел праздник Фрэн в прошлом году.
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