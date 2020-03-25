В 1 сезоне сериала «Киллерши» речь пойдет о лучших подругах по имени Джейми и Фрэн. Также они являются деловыми партнерами в весьма необычной сфере. Джейми и Фрэн – убийцы по найму, которые вместе выполняют поручения некоего авторитетного бандита. Обе дамочки не отличаются высоким уровнем интеллекта, а потому нередко оказываются в нелепом положении. Они разъезжают на фургоне, пытаясь придумать, как порешить коррумпированного юриста и отметить день рождения Фрэн, на который не хотят приходить гости.