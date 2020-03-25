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Киллерши 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Киллерши
Киноафиша Сериалы Киллерши Сезоны Сезон 1

Hitmen 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Киллерши»

В 1 сезоне сериала «Киллерши» речь пойдет о лучших подругах по имени Джейми и Фрэн. Также они являются деловыми партнерами в весьма необычной сфере. Джейми и Фрэн – убийцы по найму, которые вместе выполняют поручения некоего авторитетного бандита. Обе дамочки не отличаются высоким уровнем интеллекта, а потому нередко оказываются в нелепом положении. Они разъезжают на фургоне, пытаясь придумать, как порешить коррумпированного юриста и отметить день рождения Фрэн, на который не хотят приходить гости.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Киллерши График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
День Рождения Birthday
Сезон 1 Серия 1
25 марта 2020
Деньги Money
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2020
Лес Woods
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2020
Пес Dog
Сезон 1 Серия 4
25 марта 2020
Конкуренты Rivals
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2020
Нихил Nikhil
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2020
График выхода всех сериалов
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