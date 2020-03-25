В 1 сезоне 2 серии сериала «Киллерши» у Фрэн и Джейми появилась следующая цель. Им нужно поработать с бухгалтером-хищником. Однако клиент хочет, чтобы преступницы выведали у своей жертвы некоторые важные сведения. Фрэн не одобряет пытки.
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