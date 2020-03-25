В 1 сезоне 4 серии сериала «Киллерши» Фрэн и Джейми решили переодеться в Саймона и Гарфанкеля. Такая маскировка нужна им для исполнения очередной миссии по похищению диджея. Вскоре это дело приносит дамам огромное количество трудностей.
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