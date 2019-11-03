В 1 сезоне 3 серии сериала «Темные начала» после побега Лиру спасают цыгане, которые занимаются поиском пропавших детей. Цыганка Ма Коста раскрывает Лире тайну о ее родителях, а миссис Колтер тем временем устраивает масштабные поиски девочки.