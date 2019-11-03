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Киноафиша Сериалы Темные начала Сезоны Сезон 1 Серия 8

Темные начала 2019 8 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Темные начала»
Джордан Лиры
Сезон 1 / Серия 1 3 ноября 2019
Идея севера
Сезон 1 / Серия 2 10 ноября 2019
Шпионы
Сезон 1 / Серия 3 17 ноября 2019
Броня
Сезон 1 / Серия 4 24 ноября 2019
Пропавший мальчик
Сезон 1 / Серия 5 1 декабря 2019
Клетки деймонов
Сезон 1 / Серия 6 8 декабря 2019
Смертельный бой
Сезон 1 / Серия 7 15 декабря 2019
Предательство
Сезон 1 / Серия 8 22 декабря 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Темные начала» Лира с Роджером приходят к Азриэлю, но лорд ведет себя странно и скрывает свои страшные планы. В другом мире Уилл решает сбежать из-за под наблюдения лорда Бореала и неожиданно находит окно в другой мир.

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