В 1 сезоне 8 серии сериала «Темные начала» Лира с Роджером приходят к Азриэлю, но лорд ведет себя странно и скрывает свои страшные планы. В другом мире Уилл решает сбежать из-за под наблюдения лорда Бореала и неожиданно находит окно в другой мир.