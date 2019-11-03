В 1 сезоне 8 серии сериала «Темные начала» Лира с Роджером приходят к Азриэлю, но лорд ведет себя странно и скрывает свои страшные планы. В другом мире Уилл решает сбежать из-за под наблюдения лорда Бореала и неожиданно находит окно в другой мир.
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