В 1 сезоне 9 серии сериала «Ад на колесах» Шон обращается к Каллену за помощью. Он хочет, чтобы тот обеспечил селению защиту от человека, который занимается вымогательством. Боханнон заверяет Шона, что решит этот вопрос, но своими методами.
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