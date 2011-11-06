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Киноафиша Сериалы Ад на колесах Сезоны Сезон 1 Серия 9

Ад на колесах 2011 - 2016 9 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Ад на колесах»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 6 ноября 2011
Аморальная математика
Сезон 1 / Серия 2 13 ноября 2011
Рождение новой свободы
Сезон 1 / Серия 3 20 ноября 2011
Никогда не забуду
Сезон 1 / Серия 4 27 ноября 2011
Хлеба и зрелищ
Сезон 1 / Серия 5 4 декабря 2011
Гордость, помпа и обстоятельство
Сезон 1 / Серия 6 11 декабря 2011
Откровение
Сезон 1 / Серия 7 18 декабря 2011
Под откос
Сезон 1 / Серия 8 1 января 2012
Ты можешь
Сезон 1 / Серия 9 8 января 2012
Владыка хаоса
Сезон 1 / Серия 10 15 января 2012
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Ад на колесах» Шон обращается к Каллену за помощью. Он хочет, чтобы тот обеспечил селению защиту от человека, который занимается вымогательством. Боханнон заверяет Шона, что решит этот вопрос, но своими методами.

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