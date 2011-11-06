В 1 сезоне 10 серии сериала «Ад на колесах» Швед приходит к одному военнослужащему, который имел отношение к семье Боханнона. Дюран зовет Лили на торжество, где ей предстоит очаровывать спонсоров. Каллен нуждается в исповеди и отправляется к Коулу.
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