В 1 сезоне 8 серии сериала «Ад на колесах» Томас и Лили едут обратно в селение. Неожиданно их поезд тормозит. Обитель Коула становится лазаретом. Священнослужитель начинает сомневаться в своих религиозных воззрениях после произошедшего.
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