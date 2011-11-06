В 1 сезоне 2 серии сериала «Ад на колесах» Дюран собственной персоной появляется на стоянке, на которую напали индейцы. Однако его интересуют вовсе не пострадавшие. Каллену сулят карьерный рост, однако вскоре выясняется, что это была западня.
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